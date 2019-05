Total : dividende 2018 approuvé en assemblée générale

29/05/2019 | 14:40

Total annonce que son assemblée générale réunie ce jour a adopté les résolutions agréées par le conseil d'administration, dont la distribution d'un dividende de 2,56 euros par action, en hausse de 3,2% par rapport à celui de l'année précédente.



Compte tenu des trois acomptes de 0,64 euro mis en paiement les 12 octobre 2018, 10 janvier et 5 avril 2019, le solde du dividende au titre de 2018 de 0,64 euro sera détaché le 11 juin et mis en paiement le 13 juin (7 juin et 2 juillet pour les détenteurs d'ADS).



Les actionnaires du groupe pétro-gazier ont aussi approuvé les nominations pour trois ans de Lise Croteau en tant qu'administrateur et de Valérie Della Puppa Tibi comme administrateur représentant les salariés actionnaires.



