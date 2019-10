Total : en baisse malgré ses résultats trimestriels

30/10/2019 | 17:21

Le titre est en légère baisse malgré l'annonce des trimestriels et des analyses positives. Le bureau d'études Berenberg confirme son conseil d'achat sur l'action Total. L'objectif de cours demeure fixé à 56,5 euros.



Selon les analystes, la major pétro-gazière française a fait état d'un résultat net supérieur de 15% aux attentes, à un peu plus de 3 milliards de dollars en données ajustés pour le trimestre.



Total compte toujours sur une croissance de 9% de sa production d'hydrocarbures cette année, et sa branche aval se montre résiliente, estime une note. Le groupe relèvera cette année son dividende global de plus de 3%, et entend réaliser non plus 1,5, mais 1,75 milliard de dollars de rachats d'actions, souligne la note.



