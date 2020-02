Total : entre sur le marché solaire en Espagne avec un portefeuille de 2 GW de projets

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total, via sa filiale à 100% Total Solar International, établit sa présence sur le marché solaire espagnol grâce à deux accords conclus avec Powertis et Solarbay Renewable Energy en vue de développer près de 2 gigawatts (GW) de projets solaires.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Total Solar International et Powertis, développeur de centrales solaires en Europe et en Amérique du Sud, ont conclu un accord en vue de former une coentreprise (65%/35%) qui développera des projets solaires photovoltaïques en Espagne. Powertis apportera à cette coentreprise un portefeuille de 800 mégawatts (MW) de projets à un stade précoce de développement. La coentreprise pourra également développer d'autres projets.

-Total Solar International a signé un accord en vue d'acquérir 100% d'un portefeuille de projets solaires photovoltaïques en cours de développement par la société espagnole Solarbay. Les projets, d'une capacité totale de 1,2 GW, sont situés dans les régions de l'Andalousie, de l'Aragon et de la Castille-La Manche.

-Le premier projet doit démarrer fin 2020 avec l'ambition que tous les projets soient mis en service en 2023. Des rémunérations (success fees) seront payées en cas de succès par Total à Powertis et Solarbay au long des différentes étapes de développement des projets.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire