Total : fait le point sur la transparence du forage en Guyane

11/12/2018 | 12:35

Alors que Total s'apprête à lancer sa campagne d'exploration sur le permis de Guyane Maritime, situé à 150 kilomètres des côtes de Guyane française, dans les jours qui suivent l'arrivée sur site du navire de forage, le groupe rappelle ce jour 'chercher en permanence à réduire au minimum le risque environnemental' et 'avoir la volonté d'agir dans la transparence'.



Ainsi, le groupe s'engage à ne pas mener son forage dans des récifs coralliens, à rendre compte de l'avancée de ses travaux tout au long du forage dans le cadre de la commission de suivi et de concertation, et invite les ONG qui le souhaitent à visiter ses installations.



'L'objectif de Total sur le permis de Guyane Maritime est de forer un dernier puits d'exploration, après les cinq forages réalisés entre 2011 et 2013, afin de pouvoir définitivement conclure à la pertinence ou non d'une éventuelle phase d'exploitation', rappelle le groupe.





