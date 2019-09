Total finalise l'acquisition de la participation d'Anadarko dans Mozambique LNG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier et gazier Total a annoncé lundi la finalisation de l'acquisition de la participation de 26,5% que détenait la compagnie pétrolière américaine Anadarko Petroleum dans le projet Mozambique LNG, pour un montant de 3,9 milliards de dollars.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Cette acquisition intervient après l'accord conclu le 3 mai 2019 avec Occidental en vue d'acquérir les actifs d'Anadarko en Afrique (Mozambique, Algérie, Ghana et Afrique du Sud) et la signature de l'accord définitif d'achat et de vente le 3 août 2019.

-Cette première transaction fait suite à la réception des approbations requises par les autorités compétentes et les partenaires.

-Les opérations de finalisation des transactions concernant les actifs d'Anadarko dans les autres pays (Algérie, Ghana, Afrique du Sud) sont toujours en cours.

-Mozambique LNG est le premier développement à terre d'une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays.

-Le projet comprend le développement des champs Golfinho et Atum situés dans l'Offshore Area 1 et la construction de deux trains de liquéfaction d'une capacité totale de 12,9 millions de tonnes par an (Mt/a). L'Area 1 contient plus de 60 Tcf de ressources de gaz, dont 18 Tcf seront valorisés grâce aux deux premiers trains de GNL. Prise le 18 juin 2019, la décision finale d'investissement (FID) de Mozambique LNG prévoit un démarrage du projet en 2024.

