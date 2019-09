Total finalise le rachat d'actifs au Mozambique pour 3,9 milliards de dollars

Paris (awp/afp) - Le groupe d'hydrocarbures français Total a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition pour 3,9 milliards de dollars des 26,5% que détenait la société américaine Anadarko dans le projet LNG au Mozambique.

"Mozambique LNG est un actif unique qui s'intègre parfaitement à notre stratégie et renforce notre position dans le gaz naturel liquéfié", s'est félicité le PDG de Total Patrick Pouyanné dans un communiqué.

Le démarrage du projet doit avoir lieu en 2024.

Mozambique LNG est le premier développement à terre d'une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays. Le projet comprend le développement des champs offshore Golfinho et Atum et la construction de deux trains de liquéfaction d'une capacité totale de 12,9 millions de tonnes par an (Mt/a).

Le site contient plus de 60 trillions de pieds cubes (1 tcf équivaut à 28,3 milliards de m3) de ressources de gaz.

Aux côtés de l'opérateur Total, figurent également au capital ENH Rovuma Área Um (15%), Mitsui E&P Mozambique Area1 (20%), ONGC Videsh (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique (10%), BPRL Ventures Mozambique (10%), et PTTEP Mozambique Area 1 (8,5%).

Total, qui emploie 100'000 personnes dans plus de 130 pays, assure être le deuxième plus grand acteur privé de GNL au monde, avec un portefeuille global de près de 40 Mt/a à l'horizon 2020 et une part de marché mondiale de l'ordre de 10%.

afp/buc