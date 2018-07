Total : gagne +2%, résultats supérieurs aux attentes

26/07/2018 | 17:17

Le titre progresse de près de 2% après l'annonce de solides résultats. Toujours à l'achat sur le titre, les analystes de Jefferies visent 62 euros.



Le bureau d'études souligne que la major pétro-gazière française a fait état ce matin d'un résultat supérieur de 2% aux attentes du consensus au 2e trimestre, 'avec une forte contribution des branches Gaz, Renouvelables & Electricité et Marketing', souligne une note.



Jefferies relève la génération de cash-flow opérationnel (6,4 milliards de dollars en données ajustées), qui se compare avec des dépenses organiques en capital de 2,5 milliards. La solidité du bilan se reflète aussi dans le gearing (16%), alors que le coupon trimestriel de 0,64 euro s'accompagne de rachats de titres.



Dernier argument : le groupe prévoit maintenant une hausse de sa production d'hydrocarbures non plus de 6%, mais de 7% cette année, et l'objectif d'économies a été porté de plus de 4 milliards à 4,2 milliards. Bref, Total continue de tenir ses promesses.



