Total : gamme de fluides pour l'électrique et l'hybride

05/12/2018 | 13:39

Total annonce proposer une gamme de fluides spécialement développés pour répondre aux besoins de refroidissement et de lubrification des différents organes des nouvelles motorisations de véhicules électriques et hybrides.



Deux nouvelles gammes de produits sont ainsi mises à disposition des constructeurs : Total Quartz EV Fluid, dédiée aux véhicules légers, et Total Rubia EV Fluid, pour les véhicules industriels et utilitaires ainsi que les bus électriques.



Commercialisés par Total Lubrifiants, ils viennent compléter les solutions autour de la mobilité électrique déjà proposées par le groupe énergétique dans des applications aussi variées et concrètes que la recharge, le stockage ou la gestion de flotte.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.