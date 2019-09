Total : l'OGCI va intensifier ses actions pour le climat

23/09/2019 | 10:34

A l'occasion de la rencontre annuelle de l'OGCI aujourd'hui à New York, l'Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) a annoncé ses initiatives visant à accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à soutenir les objectifs de l'accord de Paris.



L'OGCI a lancé un nouveau chantier destiné à soutenir des investissements à grande échelle dans le captage, stockage et valorisation du CO2 (CCUS), un levier indispensable pour atteindre le ' zéro émission nette '.



L'OGCI a également fait part de ses avancées vers l'atteinte de son objectif en matière d'intensité méthane, fixé l'an dernier.



Enfin, toutes les compagnies membres de l'OGCI se sont engagées à soutenir les politiques fixant une valeur explicite ou implicite au carbone.



L'OGCI est composé de 13 sociétés pétrolières et gazières : BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, Exxon Mobil, Occidental, Pemex, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell et Total.



