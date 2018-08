Total : l'usine GNL de Yamal monte en puissance

09/08/2018 | 15:41

Le groupe Total annonce ce jour que le deuxième train de liquéfaction de l'usine de Yamal LNG, dans le nord de la Russie, a produit sa première cargaison de gaz naturel liquéfié.



Celle-ci est, indique Total, 'prête à quitter Sabetta', le village où se trouve le centre de production.



'Ce train ajoute une capacité supplémentaire de 5,5 millions de tonnes de GNL par an à l'usine dont la capacité de production en opération atteint ainsi 11 millions de tonnes par an. À pleine capacité, l'usine et ses trois trains de liquéfaction fourniront 16,5 millions de tonnes de GNL par an aux marchés asiatique et européen', explique Total.



Le troisième train de liquéfaction devrait démarrer début 2019.





