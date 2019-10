Total : la production du champ Johan Sverdup démarre avec deux mois d'avance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Total a annoncé lundi le démarrage du champ pétrolier Johan Sverdup, en Norvège, "avec plus de deux mois d'avance sur le calendrier et un budget plus de 30% inférieur à celui initialement prévu".

Au total, 10,5 milliards de dollars ont été investis et la production plateau sera de 440.000 barils équivalent pétrole par jour, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'un des champs les plus importants de Mer du Nord, Johan Sverdrup est opéré par Equinor (42,6267 %), aux côtés de Lundin Norway (20 %), Petoro (17,36 %), Aker BP (11,5733%) et de Total (8,44 %).

