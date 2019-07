Total : lance la Phase 3 du développement du champ de Dunga, au Kazakhstan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et ses partenaires ont approuvé la Phase 3 du développement du champ de Dunga situé à terre dans la Région de Mangystau à l'ouest du Kazakhstan. La Phase 3 du champ de Dunga, opéré par Total, comprend le raccordement de puits supplémentaires aux infrastructures existantes et l'augmentation de la capacité de traitement de l'usine de 10% à 20 000 barils de pétrole par jour en 2022. Elle permettra la production de plus de 70 millions de barils de réserves supplémentaires.Le lancement de ce projet est rendu possible par l'approbation du Gouvernement de la République du Kazakhstan quant à l'extension de 15 ans de l'accord de partage de production (PSA) du champ de pétrole de Dunga signé en 1994 et dont l'expiration était prévue en 2024.Ce projet nécessite un investissement de 300 millions de dollars et créera 400 emplois directs de plus dans la région, au plus fort du chantier de construction." Ce projet, qui présente un bas coût d'investissement au baril, permet de maximiser le potentiel du champ et de prolonger le plateau de production", a déclaré Arnaud Breuillac, Directeur général Exploration-Production de Total."Cette nouvelle phase de développement, combinée à l'extension de la licence sur le champ de Dunga, permet de valoriser plus de 70 millions de barils de réserves supplémentaires, ce qui représente un développement important pour le Kazakhstan. "Le champ pétrolier de Dunga est opéré par Total (60%), aux côtés de l'Oman Oil Company (20%) et de Partex (20%).