Total : lance la construction d'une nouvelle centrale solaire au Japon

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La major pétrolière Total a annoncé mardi que sa filiale Total Solar International avait lancé les travaux de construction d'une centrale solaire d'une capacité d'environ 52 mégawatts-crête (MWc) à Osato, au Japon.

La mise en service de cette centrale, qui sera équipée d'environ 116.000 panneaux solaires, est prévue pour 2021, a précisé Total.

"Miyagi Osato Solar Park est la troisième et plus grande centrale solaire de Total au Japon, qui portera notre capacité solaire cumulée dans le pays à plus de 100 MWc", a déclaré Julien Pouget, directeur Renewables chez Total.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire