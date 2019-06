Total : lance la deuxième phase du projet Mero au Brésil

11/06/2019 | 13:20

Total annonce le lancement de la deuxième phase du projet Mero (bloc de Libra), situé en eaux profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone prolifique du pré-sel brésilien, sur le bassin de Santos.



Le FPSO1 Mero 2 aura une capacité de traitement liquide de 180 000 barils par jour et son démarrage est prévu d'ici à 2022.



' La décision de lancer Mero 2 marque une nouvelle étape dans ce projet à grande échelle qui vise à développer les gigantesques ressources pétrolières du champ de Mero, estimées entre 3 et 4 milliards de barils ', a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration Production de Total.



' Les partenaires du consortium de Libra pourront tirer profit de l'excellente productivité du champ pour développer un projet pétrolier majeur aux coûts techniques inférieurs à 20 dollars par baril et à point mort bas. Le projet contribuera à la croissance de la production du Groupe après 2020. Une fois le plein potentiel du champ développé, la production devrait atteindre plus de 600 000 barils par jour. '



