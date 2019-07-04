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Total : lance la phase 3 du développement du champ kazakh de Dunga

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04/07/2019 | 10:44

4 juillet (Reuters) - Total a annoncé jeudi dans un communiqué :

* TOTAL ET SES PARTENAIRES ONT APPROUVÉ LA PHASE 3 DU DÉVELOPPEMENT DU CHAMP DE DUNGA SITUÉ À TERRE DANS LA RÉGION DE MANGYSTAU À L'OUEST DU KAZAKHSTAN.

* LA PHASE 3 DU CHAMP DE DUNGA, OPÉRÉ PAR TOTAL, COMPREND LE RACCORDEMENT DE PUITS SUPPLÉMENTAIRES AUX INFRASTRUCTURES EXISTANTES ET L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE L'USINE DE 10% À 20.000 BARILS DE PÉTROLE PAR JOUR EN 2022.

* ELLE PERMETTRA LA PRODUCTION DE PLUS DE 70 MILLIONS DE BARILS DE RÉSERVES SUPPLÉMENTAIRES.

* LE LANCEMENT DE CE PROJET EST RENDU POSSIBLE PAR L'APPROBATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN QUANT À L'EXTENSION DE 15 ANS DE L'ACCORD DE PARTAGE DE PRODUCTION (PSA) DU CHAMP DE PÉTROLE DE DUNGA SIGNÉ EN 1994 ET DONT L'EXPIRATION ÉTAIT PRÉVUE EN 2024.

* CE PROJET NÉCESSITE UN INVESTISSEMENT DE 300 MILLIONS DE DOLLARS ET CRÉERA 400 EMPLOIS DIRECTS DE PLUS DANS LA RÉGION, AU PLUS FORT DU CHANTIER DE CONSTRUCTION. Le communiqué : https://bit.ly/2KUYwXL Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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CA 2019 196 Mrd
EBIT 2019 20 953 M
Résultat net 2019 13 996 M
Dette 2019 26 542 M
Rendement 2019 5,34%
PER 2019 10,6x
PER 2020 9,32x
VE / CA2019 0,87x
VE / CA2020 0,85x
Capitalisation 144 Mrd
Graphique TOTAL
Durée : Période :
Total : Graphique analyse technique Total | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 25
Objectif de cours Moyen 67,0  $
Dernier Cours de Cloture 55,4  $
Ecart / Objectif Haut 43,7%
Ecart / Objectif Moyen 20,8%
Ecart / Objectif Bas 4,26%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Patrick de la Chevardière Chief Financial Officer
Jean-François Minster Senior Vice President-Scientific Development
Marie-Noelle Semeria Group Chief Technology Officer & Senior VP
Patrick Artus Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
TOTAL6.36%144 214
ROYAL DUTCH SHELL11.99%262 689
PETROCHINA COMPANY-4.58%174 526
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS18.25%95 592
NK ROSNEFT' PAO--.--%69 524
EQUINOR ASA-7.40%66 985
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