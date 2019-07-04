Total : lance la phase 3 du développement du champ kazakh de Dunga

4 juillet (Reuters) - Total a annoncé jeudi dans
un communiqué :
* TOTAL ET SES PARTENAIRES ONT APPROUVÉ LA PHASE 3 DU
DÉVELOPPEMENT DU CHAMP DE DUNGA SITUÉ À TERRE DANS LA RÉGION DE
MANGYSTAU À L'OUEST DU KAZAKHSTAN.
* LA PHASE 3 DU CHAMP DE DUNGA, OPÉRÉ PAR TOTAL, COMPREND LE
RACCORDEMENT DE PUITS SUPPLÉMENTAIRES AUX INFRASTRUCTURES
EXISTANTES ET L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE
L'USINE DE 10% À 20.000 BARILS DE PÉTROLE PAR JOUR EN 2022.
* ELLE PERMETTRA LA PRODUCTION DE PLUS DE 70 MILLIONS DE
BARILS DE
RÉSERVES SUPPLÉMENTAIRES.
* LE LANCEMENT DE CE PROJET EST RENDU POSSIBLE PAR
L'APPROBATION
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN QUANT À
L'EXTENSION DE 15 ANS DE L'ACCORD DE PARTAGE DE PRODUCTION (PSA)
DU CHAMP DE PÉTROLE DE DUNGA SIGNÉ EN 1994 ET DONT L'EXPIRATION
ÉTAIT PRÉVUE EN 2024.
* CE PROJET NÉCESSITE UN INVESTISSEMENT DE 300 MILLIONS DE
DOLLARS
ET CRÉERA 400 EMPLOIS DIRECTS DE PLUS DANS LA RÉGION, AU PLUS
FORT DU CHANTIER DE CONSTRUCTION.
Le communiqué : https://bit.ly/2KUYwXL
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(Benjamin Mallet)