Total : lance le plus grand projet de stockage d'électricité par batterie de France

Le développement des énergies renouvelables intermittentes et décentralisées nécessite d’assurer la sécurité du réseau d’électricité à travers le déploiement des capacités de stockage d’électricité flexibles, notamment sous forme de batteries.

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) lance la construction d’un projet de stockage d’énergie par batteries à Mardyck dans l’enceinte de l’Etablissement des Flandres, situé dans la zone portuaire de Dunkerque. Ce système de stockage lithium-ion qui sera le plus grand de France, disposera d’une capacité de stockage de 25 mégawattheures (MW/h) et d’une puissance de 25 MW. Il servira principalement de réserve primaire pour soutenir la stabilité du Réseau de Transport d’Electricité. Il s’inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de soutenir le développement de capacités électriques par des mécanismes de capacité.

Le site de stockage, qui représente un investissement d’environ 15 M € et dont la mise en service est prévue fin 2020, utilisera la solution Intensium Max 20 High Energy de Saft et sera composé de 11 conteneurs intégrés, de 2,3 MWh chacun, conçus et fabriqués sur le site de production de Saft à Bordeaux.

« Ce projet fait partie de la stratégie de Total visant à développer le stockage d’énergie stationnaire, indispensable au développement des énergies renouvelables.. Il permet de soutenir les ambitions d’augmentation de la part des renouvelables dans le mix énergétique français en contribuant à stabiliser le réseau électrique national », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « L’engagement de Total dans l’électricité s’affirme jour après jour. Avec plus de 40% des capacités de stockage attribuées, Total a été le principal lauréat du premier appel d’offres organisé par RTE, Ceci a été possible grâce aux compétences de l’équipe Total Flex, spécialiste de l’agrégation des énergies renouvelables, et de Saft, leader européen des batteries pour stockage stationnaire ».

Total et l’électricité bas carbone

Dans le cadre de son ambition visant à devenir la major de l’énergie responsable, Total développe un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition qu’il représente 15 % à 20 % du mix de ses ventes à horizon 2040. Aujourd’hui, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total est de l’ordre de 7 gigawatts, dont plus de 3 gigawatts sont issus de sources d’énergie renouvelable.

À propos de Saft

Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l’industrie, de la conception et du développement à la production, et de la personnalisation à la fourniture de services. Depuis maintenant 100 ans, Saft fournit à ses clients des batteries d’une durée de vie toujours plus longue, pour l’alimentation de secours et la propulsion de leurs applications critiques. Notre technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie de l’industrie et des villes intelligentes, tout en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert du Sahara. Saft est une filiale à 100 % de Total.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

