Total : lance le plus grand stockage de batteries de France

Total lance la construction d'un projet de stockage d'énergie par batteries à Mardyck dans l'enceinte de l'Etablissement des Flandres, situé dans la zone portuaire de Dunkerque.



Ce système de stockage lithium-ion sera le plus grand de France. Il disposera d'une capacité de stockage de 25 mégawattheures (MW/h) et d'une puissance de 25 MW.



Le site de stockage représente un investissement d'environ 15 ME. Sa mise en service est prévue fin 2020. Il utilisera la solution Intensium Max 20 High Energy de Saft.



' Ce projet fait partie de la stratégie de Total visant à développer le stockage d'énergie stationnaire, indispensable au développement des énergies renouvelables ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.



