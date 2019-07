Total : lancement de la phase 3 du champ de Dunga

04/07/2019 | 13:16

Total et ses partenaires annoncent avoir approuvé la Phase 3 du développement du champ de Dunga, opéré par le groupe énergétique français avec une participation de 60%, et situé à terre dans la région de Mangystau à l'ouest du Kazakhstan.



Cette phase 3 comprend le raccordement de puits supplémentaires aux infrastructures existantes et l'augmentation de la capacité de traitement de l'usine de 10% à 20.000 barils de pétrole par jour en 2022.



Elle permettra la production de plus de 70 millions de barils de réserves supplémentaires. Ce projet nécessite un investissement de 300 millions de dollars et créera 400 emplois directs de plus dans la région, au plus fort du chantier de construction.



