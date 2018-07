Total : le projet Kaombo entre en production

27/07/2018 | 17:05

Total annonce ce vendredi avoir démarré la production de Kaombo, le plus grand projet en eaux profondes d'Angola récemment construit, situé à 260 kilomètres des côtes de Luanda.



'Kaombo Norte, première unité flottante de production et de stockage (FPSO) aujourd'hui mise en fonctionnement, produira environ 115.000 barils de pétrole par jour, alors que le démarrage du second FPSO, Kaombo Sul, est attendu l'année prochaine. La production globale atteindra environ 230.000 barils de pétrole par jour au plateau et le gaz associé sera exporté vers l'usine d'Angola LNG', précise Total.



Le groupe rappelle par ailleurs être l'opérateur du bloc 32, dans lequel il détient une participation de 30%, aux côtés de Sonangol P&P (30%), Sonangol Sinopec International 32 Limited (20%), Esso Exploration & Production Angola (Overseas) Limited (15%) et Galp Energia Overseas Block 32 B.V. (5%).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.