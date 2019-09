Total : les annonces attendues à la journée investisseurs

12/09/2019 | 16:43

Total organisera dans moins de quinze jours sa journée investisseurs annuelle. Avant ce rendez-vous, le bureau d'études Jefferies a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action. L'objectif de cours de 57 euros est également maintenu.



Selon les analystes, cet événement (qui sera organisé le 24 septembre à New York) sera pour le groupe 'une excellente occasion de réaffirmer son objectif principal d'augmenter ses retours aux actionnaires' grâce à l'amélioration 'disciplinée' de sa génération de cash flow opérationnel. D'ailleurs, l'intention de retourner aux actionnaires 40% de cette trésorerie d'exploitation, via les dividendes et les rachats d'actions, devrait être confirmée à l'occasion.



Enfin, la quatrième et plus récente division du groupe, Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP), devrait également faire parler d'elle, selon un double objectif : améliorer sa rentabilité tout en réduisant l'empreinte carbone du groupe.



