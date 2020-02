Total : maintient la croissance de son dividende malgré un environnement volatil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier français Total ne dévie pas de sa trajectoire malgré des cours des hydrocarbures sous pression.

La major a annoncé jeudi avoir dégagé au quatrième trimestre 2019 un cash-flow de 7,4 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à la période correspondante de 2018. Son résultat net ajusté ressort à 3,17 milliards de dollars, un niveau identique à celui du quatrième trimestre 2018.

Le résultat net part du groupe ressort à 2,60 milliards de dollars, contre 2,8 milliards au dernier trimestre 2018. Le consensus FactSet prévoyait un bénéfice net part du groupe de 2,63 milliards de dollars. Le résultat net ajusté dilué par action a progressé de 1% à 1,19 dollar.

Pour l'ensemble de l'année 2019, Total a dégagé un résultat annuel ajusté de 11,8 milliards de dollars, en baisse de 13%. Le bénéfice net part du groupe s'est élevé à 11,267 milliards de dollars, en baisse de 2%. La rentabilité des capitaux propres s'élève à 10,4% fin décembre 2019, en légère hausse par rapport aux 10,3% enregistrés au troisième trimestre 2019 mais en baisse de 1,8 point par rapport à fin 2018.

Le point mort cash organique avant dividende est en baisse sous les 25 dollars le baril.

Total a généré un cash-flow de 28,5 milliards de dollars, en croissance de 2,4 milliards par rapport à 2018. "Cette performance a été réalisée malgré la baisse des cours du pétrole de 10% et du gaz européen de 38%, soit un environnement de prix en baisse en moyenne de l'ordre de 20%", appuie le groupe dans un communiqué.

Pour 2020, "l'environnement pétrolier reste volatil compte tenu d'une incertitude sur la demande d'hydrocarbures liée aux perspectives sur la croissance économique mondiale et d'un contexte géopolitique instable", explique le groupe.

Dans ce contexte, Total dit disposer "d'une bonne capacité de génération de cash-flow et prévoit dans un environnement à 60 dollars le baril une augmentation de celui-ci d'environ 1 milliard de dollars par an à partir de 2019". Compte tenu de cette "visibilité accrue sur le cash-flow", le pétrolier prévoit de maintenir sa politique de croissance du dividende "avec comme orientation une augmentation du dividende de 5 à 6% par an".

Au titre de l'exercice 2019, Total a payé un dividende de 2,68 euros par action, en hausse de 5% par rapport à 2018. Il a procédé à des rachats d'actions pour un montant de 1,75 milliard en 2019.

La croissance organique de la production devrait se poursuivre à plus de 2% en 2020 grâce à la montée en puissance de projets mis en production en 2019 et aux démarrages prévus en 2020, notamment Iara 2 au Brésil.

Total maintiendra également en 2020 sa discipline sur les dépenses. Il vise 5 milliards d'économies cumulées en 2020. Les investissements nets devraient être de l'ordre de 18 milliards de dollars et Total prévoit de finaliser son programme de cession d'un montant de 5 milliards de dollars sur les années 2019-2020, dont 3 milliards ont déjà été annoncés.

-Olivier Pinaud, L'Agefi. ed: VLV

L'Agefi est propriétaire de l'agence Agefi-Dow Jones

Agefi-Dow Jones The financial newswire