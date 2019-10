Total : mise à l'eau du 1er navire avitailleur en GNL

18/10/2019 | 10:49

Total annonce la mise à l'eau de son premier navire avitailleur en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de très grande capacité.



Cela fait suite à la signature du contrat d'affrètement long terme entre Total et Mitsui O.S.K Lines (MOL) en février 2018.



' Le navire avitailleur sera positionné en Europe du Nord où il approvisionnera en GNL des navires commerciaux dont les neuf nouveaux méga porte-conteneurs de CMA CGM assurant la liaison Europe-Asie, à raison de 300 000 t/an pendant au moins 10 ans ' indique le groupe.



' Utilisé en carburant marin, le GNL réduit fortement les émissions des navires, ce qui permet une amélioration significative de la qualité de l'air pour les populations du littoral et des villes portuaires ' rajoute la direction.



