Total : mise en production d'un nouveau supercalculateur

18/06/2019 | 08:44

Total fait part de la mise en production de son nouveau supercalculateur, Pangea III, qui quintuple sa puissance de calcul à 31,7 pétaflops et triple sa capacité de stockage à 76 pétaoctets, avec une consommation électrique par pétaflop divisée par onze.



La capacité de Pangea III, développé par IBM, s'ajoute à celle de Pangea I et II qui l'ont précédé et permet de se classer à la première place des supercalculateurs industriels et à la onzième place parmi les ordinateurs les plus puissants au monde, publics ou privés (TOP500).



'Nous pouvons ainsi mieux maîtriser les risques géologiques en phase d'exploration et de développement, accélérer les études et l'exécution de nos projets et accroître la valeur de nos actifs' a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général exploration-production.



