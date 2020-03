Total : 'moins impacté que les concurrents' selon un analyste

09/03/2020 | 13:41

La Russie n'a pas validé l'accord de l'OPEP+, pris un jour plus tôt, de réduire ses quotas de 1.5 Mb/j supplémentaires.



Oddo souligne que l'OPEP+ n'a même pas publié de communiqué officiel à la fin de la réunion et plusieurs pays membres espèrent encore trouver un accord, ce qui semble difficile mais pas complètement exclu.



' Cette désunion de l'OPEP+ aura l'effet inverse en déclenchant une guerre pour les parts de marché entre les pays de l'OPEP+ et une hausse de l'offre ' indique Oddo. ' Le Brent risque de poursuivre sa baisse sous le seuil de 27 $/b atteint en 2016 '.



Le bureau d'analyses estime que les pétrolières resterons sous pression, ' nous ajusterons nos OC en fonction du scénario de Brent prochainement '.



' Les plus impactées sont celles avec une faible exposition au Downstream (Galp et Eni) et celles dont l'endettement est élevé (BP et Shell). Nous estimons que Total et Repsol seront, dans une certaine mesure, moins impactées que leurs concurrents et sans risque sur le dividende pour Total contrairement à Repsol ' rajoute Oddo.



