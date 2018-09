Total : nouvelle découverte au large du Myanmar

24/09/2018 | 08:34

Total annonce une appréciation positive de la découverte Shwe Yee Htun-2 sur le bloc A6 au large du Myanmar. ' Le puits a atteint une profondeur finale de 4 820 mètres et a traversé une colonne de gaz de 40 mètres nets dans un réservoir de grande qualité ' précise le groupe.



Les tests préliminaires confirment la qualité du réservoir, la perméabilité et la capacité de production de puits. L'évaluation actuelle de ressources cumulées du bloc est maintenant estimée entre 2 et 3 Tcf.



La production du gaz des blocs M5 et M6 assure aujourd'hui la moitié de la consommation du gaz du pays et environ 12 % de celle de son voisin, la Thaïlande.



' Cette nouvelle découverte sur le bloc A6 constitue une étape clé vers le développement de nouvelles réserves de gaz dans une zone située à proximité de marchés régionaux en forte croissance. L'expérience de l'exploitation du champ gazier Yadana au Myanmar constitue un atout majeur pour commercialiser ces découvertes ', a souligné Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.