Total : partenariat avec La Française de l'Énergie

13/11/2019 | 07:57

La Française de l'Énergie annonce avoir signé un partenariat exclusif avec Total Quadran afin de développer ensemble la production d'électricité verte à base d'énergie solaire dans les Hauts-de-France et le Grand Est.



'Ce partenariat exclusif a pour objectif de favoriser un déploiement rapide de solutions innovantes, adaptées aux spécificités industrielles des terrains, afin de répondre aux besoins croissants de génération électrique d'origine renouvelable', explique-t'elle.



Ayant rejoint le groupe Total en 2018, Total Quadran développe, construit et exploite des moyens de production d'électricité d'origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.