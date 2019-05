Total : participation au projet de démonstration '3D'

28/05/2019 | 15:20

Total annonce sa participation à un consortium de 11 acteurs européens lançant un projet de démonstration d'un procédé innovant de captage de CO2 d'origine industrielle, DMX, dans une étude consacrée au futur pôle européen de captage-stockage de CO2 de Dunkerque-Mer du Nord.



Le projet '3D' (DMX Demonstration in Dunkirk) fait partie du programme pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne, Horizon 2020, et dispose d'un budget de 19,3 millions d'euros sur quatre ans, dont 14,8 millions de subventions de l'Union européenne.



Coordonné par IFPEN (IFP Energies nouvelles), le projet '3D' a l'ambition de valider des solutions techniques réplicables et de permettre le déploiement industriel de la technologie du captage-stockage à travers le monde.



