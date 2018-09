Total : présente sa stratégie et ses perspectives

25/09/2018 | 16:18

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, et Patrick de La Chevardière, directeur financier, présentent aujourd'hui à New York la stratégie et les perspectives du Groupe à la communauté financière.



Pour les années à venir, Total confirme ses principaux objectifs. Le groupe s'attend à une hausse exceptionnelle de sa production, de l'ordre de 6 à 7 % par an en moyenne sur la période 2017-2020.



Il vise des investissements nets de 15 à 17 milliards de dollars sur cette même période.



Le groupe s'attend également à un objectif de réduction des coûts opératoires de 5 milliards de dollars par an d'ici à 2020 (base : 2014), en augmentation par rapport aux économies de 3,7 milliards de dollars atteintes en 2017.



Le Groupe dispose d'une vision claire de la croissance de son cash-flow d'ici à 2020, stimulé par les démarrages de projets et par ses acquisitions récentes. À 60 $ le baril de Brent, le cash-flow devrait progresser de 7 milliards de dollars sur la période 2017-2020 et la rentabilité des capitaux propres atteindre 12 %.



