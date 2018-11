Total : protocole d'accord avec Sempra pour du GNL

05/11/2018 | 09:20

Sempra Energy et Total annoncent un protocole d'accord pour des projets d'exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) nord-américain, prioritairement le développement des projets Cameron LNG en Louisiane et Energía Costa Azul (ECA) en Basse-Californie (Mexique).



Il prévoit que Total pourra enlever jusqu'à neuf millions de tonnes (Mtpa) de GNL par an à partir des projets Cameron LNG Phase 2 et Energia Costa Azul (ECA) LNG. Actionnaire à 16,6% du projet Cameron LNG, il pourra également devenir actionnaire du projet ECA LNG.



Le groupe énergétique français précise que le développement des unités d'exportation de GNL est soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, et que la confirmation de sa participation reste soumise à la signature d'accords définitifs.



