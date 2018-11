Total : protocole d'accord pour le projet Papua LNG

16/11/2018 | 08:21

Total et ses partenaires annoncent la signature d'un protocole avec l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée définissant les termes clés de l'accord gaz pour le projet Papua LNG, accord qui devrait être finalisé d'ici la fin du premier trimestre 2019.



Opérateur des gisements à terre de Elk et Antelope, Total est le principal actionnaire du permis PRL-15 avec une participation de 31,1%, aux côtés d'ExxonMobil (28,3%) et Oil Search (17,7%), après exercice par l'Etat de son droit d'entrée à hauteur de 22,5%.



Papua LNG comprendra deux trains de liquéfaction de 2,7 millions de tonnes par an chacun et sera développé en synergie avec les installations existantes de PNG LNG. Total et ses partenaires lanceront la première phase des études d'ingénierie de ce projet.



