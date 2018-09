Total rachète la startup G2mobility et signe un partenariat avec Nexans

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé jeudi avoir racheté la startup française G2mobility, spécialisée dans les solutions de recharge pour véhicules électriques.

Total a expliqué avoir acquis 100% du capital de la jeune pousse tricolore à la suite d'un accord signé avec ses actionnaires historiques, dont Bpifrance et le fabricant de câbles Nexans.

Cette acquisition "constitue une étape décisive pour améliorer notre offre de recharge pour véhicules électriques", a déclaré Momar Nguer, directeur général Marketing et Services de Total, cité dans un communiqué. "Avec plus de 25% du marché des bornes installées par les collectivités publiques, et un chiffre d'affaire en croissance de plus de 50% l'année dernière, G2mobility nous apporte une compétence nouvelle pour offrir des systèmes de recharge électrique plus efficaces au bénéfice de l'ensemble de nos clients professionnels et particuliers", a-t-il ajouté.

Dans la foulée de cette acquisition, Total a indiqué avoir signé un accord de partenariat avec Nexans qui "permettra à Total de bénéficier des capacités de production et du savoir-faire industriel de Nexans et à ce dernier de s'appuyer sur l'avance technologique de G2mobility ainsi que la palette d'offres de Total".

Créée en 2009, G2mobility développe et commercialise des solutions de recharges avec un réseau de près de 10.000 bornes gérée par une plateforme centrale de services.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

