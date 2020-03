Total : réalise une découvert de gaz à condensats en mer du Nord

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé mardi avoir réalisé avec ses partenaires une nouvelle découverte de gaz à condensats en mer du Nord.

-Total, opérateur, et ses partenaires ont fait une découverte encourageante sur le prospect Isabella 30/12d-11 de la licence P1820, situé en mer du Nord britannique, à environ 40 kilomètres au sud du champ d'Elgin-Franklin et à 170 kilomètres à l'est d'Aberdeen.

-Le puits a été foré à une profondeur d'environ 80 mètres et a traversé une colonne de 64 mètres nets de gaz à condensats et d'huile légère de très bonne qualité, dans des réservoirs de grès du Jurassique supérieur et du Trias

-L'analyse des données et l'estimation des ressources découvertes est en cours. Ces résultats doivent permettre d'élaborer le programme d'évaluation nécessaire pour confirmer la commercialisation du prospect.

-"Les premiers résultats obtenus sur le puits d'Isabella sont encourageants. Cette nouvelle découverte conforte notre stratégie d'exploration en Mer du Nord, qui consiste à rechercher des prospects à proximité de nos infrastructures pour créer de la valeur ajoutée." a commenté Kevin McLachlan, directeur général Exploration de Total.

-La licence P1820 est opérée par Total (30 %), aux côtés de Neptune Energy (50 %), Ithaca Energy (10 %) et de la filiale d'Edison, Euroil Exploration (10 %).

