Total : relève son objectif de croissance du dividende à 5-6% par an

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La major pétrolière et gazière Total a annoncé mardi que son conseil d'administration avait décidé de relever son objectif de croissance du dividende à 5 à 6% par an, contre 3% par an précédemment, en raison des perspectives de développement du groupe pétrolier à l'horizon 2025.

Cette hausse se reflétera "dès la fixation du troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2019 dont le montant proposé sera de 0,68 euro par action, en hausse de 6% par rapport au troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2018", a précisé Total dans un communiqué, au lendemain d'une réunion du conseil d'administration.

Les perspectives du groupe à l'horizon 2025 démontrent la capacité de Total "à maintenir durablement un point mort cash organique avant dividende inférieur à 30 dollars le baril et une structure financière solide avec un objectif de taux d'endettement inférieur à 20%", a indiqué le groupe, qui doit présenter mardi en détail son plan stratégique aux investisseurs réunis à New York.

Le groupe réaffirme dans son communiqué "le maintien d'une forte discipline sur les investissements et les coûts".

"La mise en oeuvre de sa stratégie de croissance durable et rentable dans le pétrole et le gaz ainsi que sa capacité à lancer des projets d'investissements profitables dans les marchés en croissance, notamment le GNL et l'électricité bas-carbone, donnent une visibilité accrue sur le futur du groupe", a ajouté Total.

Cette visibilité se traduit "notamment par des prévisions d'augmentation du cash-flow de plus de 5 milliards de dollars à horizon 2025 dans un environnement à 60 dollars par baril, soit une augmentation moyenne annuelle d'environ 1 milliard de dollars", a indiqué Total.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire