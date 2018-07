Total relève son objectif de hausse de production après un deuxième trimestre robuste

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant pétrolier et gazier Total a relevé jeudi son objectif de croissance de la production de pétrole cette année, après avoir publié des résultats en progression au deuxième trimestre, dans un contexte de poursuite de la hausse des cours du pétrole.

Sur l'ensemble de l'année, Total s'attend à ce que la hausse de la production soit supérieure à 7%, alors que le groupe s'attendait précédemment à ce qu'elle dépasse 6%.

Dans un communiqué, l'énergéticien a souligné que son programme de réduction des coûts se poursuivait, "pour dépasser l'objectif annuel de 4 milliards de dollars et atteindre 4,2 milliards de dollars d'économies sur la période 2014-2018".

Total a également confirmé que ses "investissements (organiques et acquisitions nettes de cessions) devraient s'établir entre 16 et 17 milliards de dollars en 2018".

Au deuxième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice net ajusté part du groupe de 3,55 milliards de dollars, en hausse de près de 44% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté est calculé au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents et hors effet des variations de juste valeur. Il est très suivi par les opérateurs de marché. Sur l'ensemble du premier semestre, il a progressé de 28%, à 6,44 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel ajusté du groupe est ressorti à 4,18 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 2,75 milliards de dollars un an plus tôt, et le chiffre d'affaires s'est établi à 52,4 milliards de dollars, contre 39,92 milliards de dollars au deuxième trimestre 2017.

"Les prix du pétrole ont continué leur hausse ce trimestre atteignant 74 dollars le baril, soutenus notamment par la baisse des stocks et les tensions géopolitiques. Total en a pleinement tiré parti en restant concentré sur son efficacité opérationnelle", a déclaré le président-directeur général, Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué.

"La discipline sur les dépenses est résolument maintenue et le point mort organique avant dividende continue de baisser, à moins de 25 dollars le baril ce trimestre", a-t-il expliqué.

Au cours du deuxième trimestre, Total a augmenté sa production de 8,1% sur un an, à 2,72 millions de barils par jour.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones

