Total : renforce dans l’exploration en Mauritanie

Paris - Total et le ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines de Mauritanie ont signé un accord octroyant à Total deux nouveaux contrats d'exploration et de production portant sur les blocs C15 et C31, situés en eaux profondes au large de la Mauritanie et d'une superficie de 14 175 km2. Selon les termes des contrats, Total sera l'opérateur de ces deux blocs, avec une participation de 90% aux côtés de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM) qui détiendra les 10% restants.

Combiné à sa participation sur les blocs C7, C9 et C18 également opérés par Total, l'attribution de ces nouveaux blocs renforce la présence de Total dans ce bassin émergent du large de la Mauritanie : « Cet accord contribue à la mise en œuvre de la stratégie de Total qui vise à explorer dans des bassins où l'existence d'un système pétrolier a été démontrée, mais qui restent néanmoins sous-explorés, » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration-Production de Total. « L'ajout de ces nouveaux blocs à nos positions existantes démontre notre engagement à développer le secteur pétrolier en Mauritanie et à étendre notre présence en Afrique de l'Ouest qui constitue l'une des zones clés de l'Exploration pour le Groupe. »

Une zone clé qui, depuis la Mauritanie jusqu'au Nigeria en passant par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, abrite la moitié du domaine minier de Total en Afrique, le bassin de Mauritanie étant l'un des plus prometteurs. Selon son programme d'exploration, Total a prévu de forer un puits sur sa licence C9 en 2019.

Total en Mauritanie

Total est implanté en Mauritanie depuis près de 20 ans. Le Groupe y est la seule major pétrolière et gazière présente dans la distribution de produits pétroliers et opère un réseau de 38 stations-service dans le pays.

Total a récemment renforcé ses activités d'exploration dans le pays grâce à l'acquisition de deux licences en eaux profondes sur les blocs C7 en mai 2017 (avec une participation de 90%) et C18 en août 2017 (avec une participation de 45%). Le Groupe opère également un permis sur le bloc C9 (avec une participation de 90%).

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

