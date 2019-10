Total : renforce dans le pré-sel au Brésil avec un nouveau bloc d'exploration en eaux profondes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et ses partenaires Qatar Petroleum et Petronas ont remporté le bloc C-M-541 lors des 16èmes enchères pétrolières ANP qui se sont tenues au Brésil jeudi. Il est situé dans l’offshore profond du bassin pré-salifère Campos, par une profondeur d'eau d'environ 3 000 mètres.Total sera l’opérateur du bloc avec 40 %, aux côtés de Qatar Petroleum (40 %) et de Petronas (20 %). Le consortium prévoit de forer un premier puits d’exploration au début de l’année 2021.L'attribution de ce nouveau bloc intervient après la décision finale d'investissement (FID) prise par Total et ses partenaires en juin 2019 pour le second FPSO du projet Mero (bloc Libra) dont le démarrage est prévu en 2022.Le premier FPSO du projet Mero, actuellement en cours de construction, progresse selon le calendrier avec un démarrage prévu en 2021. Le démarrage du premier FPSO du projet Iara est prévu fin 2019, et le second en 2020.