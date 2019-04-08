Total : renforce sa présence dans le gaz naturel en Oman

8 avril (Reuters) - Total a annoncé lundi dans un
communiqué :
* TOTAL ET LE MINISTÈRE DU PÉTROLE ET DU GAZ DU SULTANAT
D'OMAN
ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ACCORD EN VUE DE L'ATTRIBUTION À TOTAL
D'UN PERMIS D'EXPLORATION SUR LE BLOC 12 AU POTENTIEL GAZIER
SIGNIFICATIF.
* SELON LES TERMES DE CE PROTOCOLE, LES DEUX PARTIES
FINALISERONT
DANS LES PROCHAINS MOIS, SUR UNE BASE EXCLUSIVE, L'ACCORD
DÉFINITIF OCTROYANT À TOTAL UNE PARTICIPATION DE 100% ET LE RÔLE
D'OPÉRATEUR DANS LE BLOC D'EXPLORATION 12, SITUÉ DANS LA RÉGION
CENTRALE D'OMAN.
* ÉTENDU SUR PRÈS DE 10.000 KM2, LE BLOC 12 EST SITUÉ À
TERRE DANS
LA PARTIE NORD DU BLOC 6 ET AU SUD DE LA ZONE DU GREATER BARIK
(INCLUANT LES CHAMPS DE MABROUK NORD-EST ET MABROUK OUEST).
* LE PROGRAMME D'EXPLORATION DE TOTAL SUR LE BLOC COMPREND
DES
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ACQUISITION SISMIQUE ET DE FORAGE, AVEC
UN PREMIER PUITS D'EXPLORATION PRÉVU EN 2020.
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(Benjamin Mallet)