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Total : renforce sa présence dans le gaz naturel en Oman

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08/04/2019 | 17:53

8 avril (Reuters) - Total a annoncé lundi dans un communiqué :

* TOTAL ET LE MINISTÈRE DU PÉTROLE ET DU GAZ DU SULTANAT D'OMAN ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ACCORD EN VUE DE L'ATTRIBUTION À TOTAL D'UN PERMIS D'EXPLORATION SUR LE BLOC 12 AU POTENTIEL GAZIER SIGNIFICATIF.

* SELON LES TERMES DE CE PROTOCOLE, LES DEUX PARTIES FINALISERONT DANS LES PROCHAINS MOIS, SUR UNE BASE EXCLUSIVE, L'ACCORD DÉFINITIF OCTROYANT À TOTAL UNE PARTICIPATION DE 100% ET LE RÔLE D'OPÉRATEUR DANS LE BLOC D'EXPLORATION 12, SITUÉ DANS LA RÉGION CENTRALE D'OMAN.

* ÉTENDU SUR PRÈS DE 10.000 KM2, LE BLOC 12 EST SITUÉ À TERRE DANS LA PARTIE NORD DU BLOC 6 ET AU SUD DE LA ZONE DU GREATER BARIK (INCLUANT LES CHAMPS DE MABROUK NORD-EST ET MABROUK OUEST).

* LE PROGRAMME D'EXPLORATION DE TOTAL SUR LE BLOC COMPREND DES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ACQUISITION SISMIQUE ET DE FORAGE, AVEC UN PREMIER PUITS D'EXPLORATION PRÉVU EN 2020. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
TOTAL 0.62%50.6 Cours en temps réel.8.90%
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Données financières ($)
CA 2019 208 Mrd
EBIT 2019 20 354 M
Résultat net 2019 14 697 M
Dette 2019 20 500 M
Rendement 2019 5,37%
PER 2019 10,38
PER 2020 9,25
VE / CA 2019 0,82x
VE / CA 2020 0,78x
Capitalisation 150 Mrd
Graphique TOTAL
Durée : Période :
Total : Graphique analyse technique Total | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 26
Objectif de cours Moyen 67,4 $
Ecart / Objectif Moyen 20%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Patrick de la Chevardière Chief Financial Officer
Jean-François Minster Senior Vice President-Scientific Development
Marie-Noelle Semeria Group Chief Technology Officer & Senior VP
Patrick Artus Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
TOTAL8.90%149 903
ROYAL DUTCH SHELL12.06%264 127
PETROCHINA COMPANY7.21%200 314
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS26.90%101 452
EQUINOR ASA4.71%74 706
NK ROSNEFT' PAO--.--%68 448
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