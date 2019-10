Total renforce sa présence sur le marché gazier indien

Bombay (awp/afp) - Le géant pétrolier français Total a annoncé lundi se porter acquéreur de 37,4% du distributeur de gaz indien Adani Gas pour un montant net de 600 millions de dollars, renforçant sa présence dans le secteur gazier en croissance du pays de 1,3 milliard d'habitants.

"Le partenariat avec le groupe indien Adani qui nous apporte sa connaissance du tissu local et son expertise dans les domaines des infrastructures et de l'énergie constitue la pierre angulaire de notre stratégie de développement dans ce pays", a déclaré le PDG de Total Patrick Pouyanné dans un communiqué.

En intégrant la cession d'une participation minoritaire de Total dans un terminal gazier en Inde, le coût de cette transaction pour le groupe français sera d'environ 600 millions de dollars.

Total va lancer une offre publique d'achat sur les marchés pour monter à 25,2% du capital d'Adani Gas et achètera ensuite le reste des actions directement auprès de son partenaire.

L'un des quatre principaux distributeurs de gaz en Inde, Adani Gas, dispose de 38 concessions qui couvrent 7,5% de la population indienne, indique Total dans son communiqué. Ne représentant que 7% de la consommation énergétique indienne à l'heure actuelle, le marché du gaz a crû de plus de 5% par an au cours des trois dernières années.

Cherchant à sortir de sa grande dépendance au charbon, l'Inde vise à ce que le gaz naturel fournisse 15% de son mix énergétique d'ici 2030.

"Total apportera son expertise GNL (gaz naturel liquéfié, ndlr) et distribution de carburants et assurera l'approvisionnement en GNL de Adani Gas Limited. Par ailleurs, Adani et Total établiront une société conjointe de commercialisation du GNL pour les marchés de l'Inde et du Bangladesh", rapporte le communiqué.

"L'investissement de Total dans Adani Gas renforce le gaz naturel en Inde et le potentiel de la demande", a estimé Gautam Adani, PDG et fondateur du conglomérat éponyme, l'un des plus importants groupes industriels indiens.

afp/fr