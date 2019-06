Total : renforce son activité de GNL aux États-Unis avec la reprise du...

Paris, le 1 juin 2019 - Total a signé un accord avec Toshiba pour la reprise de son portefeuille de gaz naturel liquéfié (GNL). Ce portefeuille inclut un accord de tolling d'une durée de 20 ans pour 2,2 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL provenant du troisième train de liquéfaction du terminal Freeport LNG au Texas. Il comprend également les accords de transport de gaz par les pipelines alimentant le terminal. Le troisième train de Freeport LNG devrait démarrer ses activités commerciales au cours du deuxième trimestre de 2020.



Dans le cadre de cette transaction, Total fera l'acquisition de toutes les actions de Toshiba America LNG Corporation pour 15 millions de dollars US payables à Toshiba, et reprendra tous les contrats de GNL de Toshiba Energy Systems and Solutions Corp. contre un paiement de 815 millions de dollars US de Toshiba à Total.



Total recevra donc de Toshiba un paiement net de 800 millions USD à la date de closing.



« La reprise du portefeuille GNL de Toshiba est en ligne avec la stratégie de Total visant à devenir un acteur majeur du GNL doté d'un portefeuille mondial. L'ajout de 2,2 Mtpa de GNL à notre portefeuille existant aux États-Unis, dont Cameron LNG, permettra d'optimiser l'approvisionnement et les opérations de ces sources de GNL », a déclaré Philippe Sauquet, directeur général de la branche Gas, Renewables & Power de Total. « Acteur intégré sur le marché gazier américain, Total va devenir l'un des principaux exportateurs de GNL américain avec un portefeuille de 7 Mtpa d'ici 2020 ».



La transaction reste soumise à l'approbation préalable des autorités compétentes et des partenaires. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2019.



Total, deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL



Total est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, avec un portefeuille GNL global de près de 40 Mtpa à l'horizon 2020 et une part de marché mondiale de 10 %. Avec 21,8 millions de tonnes de GNL gérées en 2018, le groupe bénéficie de positions solides et diversifiées sur toute la chaîne de valeur du GNL. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en Australie, en Angola et au Yémen, le Groupe commercialise du GNL sur l'ensemble des marchés.



