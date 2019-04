Total : renforcement du partenariat avec Tellurian

03/04/2019 | 08:03

Total annonce la signature avec Tellurian d'une série d'accords renforçant leur partenariat pour le développement du projet Driftwood LNG en Louisiane, projet tirant parti de la baisse des coûts de production et des prix du gaz aux États-Unis.



Un protocole d'accord prévoit que Total investisse 500 millions de dollars dans le projet Driftwood LNG et achète 2,5 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL, dont 1Mtpa de ce même projet et 1,5 Mtpa de Driftwood GNL fournis par Tellurian Marketing.



Par ailleurs, le groupe français achètera environ 20 millions d'actions Tellurian pour 200 millions de dollars, étant rappelé qu'il en est déjà actionnaire depuis 2017 suite à l'acquisition d'environ 46 millions d'actions pour 207 millions de dollars.



