Total s'allie à Tianneng en Chine dans la mobilité électrique et le stockage d'énergie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Total a annoncé jeudi que sa filiale Saft avait signé un accord avec Tianneng Energy Technology (TET), filiale du groupe privé chinois Tianneng, pour la création d'une coentreprise visant à développer leur activité lithium-ion. Aucun détail financier n'a été communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Saft détiendra 40% de cette nouvelle coentreprise, le reste du capital sera détenu par le groupe Tianneng.

-La production sera basée sur le site de la gigafactory de Changxing, doté d'une capacité potentielle de 5,5 gigawatt-heures (GWh) dont plusieurs GWh sont déjà en opération.

-La coentreprise sera axée sur le développement, la fabrication et la vente de cellules, de modules et de packs lithium-ion pour la Chine et les marchés internationaux. Les vélos et véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie (ESS) seront les principaux marchés ciblés.

-Par ailleurs, les partenaires prévoient d'accroître la capacité de production du site de Changxing pour répondre à la hausse future de la demande, portée par les ventes liées à la mobilité électrique et le développement des énergies renouvelables.

