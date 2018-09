Total : s'engage, avec d'autres, pour les droits de l'Homme

24/09/2018 | 14:45

Ce lundi, les dirigeants de BP, d'Equinor, de Shell et de Total annoncent avoir décidé de travailler ensemble afin d'adopter 'une approche collaborative' dans les évaluations de leurs fournisseurs en ce qui concerne le respect des droits de l'Homme.



'Les entreprises partenaires sont convaincues de l'importance de travailler avec des fournisseurs qui, d'une part, respectent les droits de l'Homme conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme ainsi qu'aux conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et qui, d'autre part, se préoccupent de leurs collaborateurs', expliquent les groupes dans un communiqué.



Cette collaboration a pour objectif la création d'un cadre en matière d'évaluation du respect des droits de l'Homme par les fournisseurs du secteur énergétique - une réflexion est en cours afin de déterminer les critères d'évaluation et le dispositif de partage des conclusions.



'Les partenaires souhaitent que les fournisseurs puissent faire valoir de manière plus simple et plus efficace leurs actions en faveur du respect des droits de l'Homme et du bien-être de leurs collaborateurs. Le dispositif de partage entre les différentes parties vise à favoriser l'amélioration des conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises impliquées.'



À noter, cette collaboration ne portera pas sur la sélection des fournisseurs. Celle-ci continuera à être du ressort de chaque entreprise.





