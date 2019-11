Total scinde sa filiale de panneaux solaires SunPower, ouvre le capital au chinoiz TZS

PARIS (Agefi-Dow Jones)--SunPower, société américaine d'énergie solaire contrôlée à 55% par Total, a annoncé lundi son intention de scinder ses activités en deux sociétés cotées, une annonce qui fait bondir le titre à la Bourse de New York.

A 16h15 (CET), l'action gagnait 9,7% tandis que le S&P 500 reculait de 0,4%. A Paris, Total avançait de 0,3% sur un marché en hausse de 0,2%.

SunPower a annoncé lundi la création d'une nouvelle société, Maxeon Solar, dédiée à la fabrication de panneaux solaires. Cette société sera basée à Singapour et recevra un investissement de 298 millions de dollars (environ 270 millions d'euros) du chinois Tianjin Zhonghuan Semiconductor (TZS) afin de développer ses capacités de production, a précisé SunPower dans un communiqué.

Elle exploitera des usines de cellules et de panneaux solaires en France, en Malaisie, au Mexique et aux Philippines, ainsi que des centres de R&D en dehors des Etats-Unis et du Canada.

SunPower se concentrera quant à elle sur les activités d'innovation, les systèmes solaires à haut rendement, le stockage et les services énergétiques.

"Les deux sociétés coopéreront pour développer et commercialiser les technologies de panneaux solaires de la prochaine génération, les travaux de recherche préliminaire étant menés par les unités de R&D de SunPower basées dans la Silicon Valley, et l'innovation-déploiement ainsi que le passage à l'échelle industrielle menée par Maxeon Solar", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Les actionnaires de Sunpower, dont Total, détiendront 71,1% de Maxeon Solar lors du "spin-off", tandis que TZS détiendra environ 28,9%. Les actions de la nouvelle société seront cotées au Nasdaq.

Tom Werner demeurera PDG de SunPower, et Jeff Waters, actuellement directeur de la division SunPower Technologies, prendra les commandes de Maxeon Solar.

"Au cours des dernières années, SunPower a su adapter avec succès l'entreprise et ses produits dans un marché solaire mondial difficile", a déclaré Patrick Pouyanné, le président-directeur général de Total. "En tant qu'actionnaire principal de Sunpower, nous soutenons cette transaction qui apportera clarté et concentration sur les activités respectives des deux entités.

Total entend rester actionnaire de Sunpower et de Maxeon Solar Technologies, a-t-il ajouté.

Total avait acquis 60% de Sunpower en 2011, marquant l'un de ses premiers gros investissements dans les énergies renouvelables. Les prix des panneaux solaires ont depuis chuté face à la montée en puissance des fabricants chinois, ce qui a conduit le groupe américain à tailler dans ses effectifs au cours des dernières années.

