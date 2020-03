Total : serait en négociation avec ADP en Espagne

09/03/2020 | 11:20

Total pourrait racheter le portefeuille de clients du groupe portugais ADP en Espagne selon El confidential.



Cette acquisition permettrait au groupe français de rentrer en concurrence directe avec Endesa, Iberdrola, Naturgy et Respson précise El confidential. ' EDP est le 4ème plus important distributeur dans le pays avec 1,17 millions de clients dans le secteur de l'électricité et 0,9 millions dans le gaz ' indique Aurel BGC.



Total pourrait également être intéressé par le rachat de la centrale à gaz d'EDP en Espagne.



Rappelons également que Total est entré en février dernier sur le marché solaire avec un portefeuille de 2 GV de projets en Espagne. Le groupe a signé deux accords avec Powertis et Solarbay Renewable Energy pour développer ce projet.



Le groupe va créer une coentreprise avec Powertis pour un portefeuille initial de projets de 800 MW. Il va également réaliser l'acquisition d'un portefeuille de projets de 1,2 GW de Solarbay.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.