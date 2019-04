Total : signature de l'accord gaz pour le projet Papua LNG

09/04/2019 | 08:18

Total et ses partenaires annoncent avoir signé l'accord gaz avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, définissant le cadre fiscal pour le projet Papua LNG et leur permettant de lancer les études d'ingénierie qui conduiront à une décision finale d'investissement en 2020.



Le projet Papua LNG d'une capacité de 5,4 millions de tonnes par an (Mtpa)

comprendra deux trains de liquéfaction de 2,7 Mtpa chacun et permettra d'exploiter de ressources gazières de plus d'un milliard de barils équivalent pétrole.



La production de gaz sera opérée par le géant énergétique français, tandis que l'usine de GNL sera développée sur le site du projet PNG LNG, opéré par son partenaire ExxonMobil, via une extension des installations existantes de Caution Bay.



