Total signe un accord de fourniture de GNL avec CMA CGM

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de pétrole et de gaz Total a annoncé mercredi avoir signé auprès du transporteur maritime CMA CGM un accord portant sur la fourniture d'environ 270.000 tonnes par an de gaz naturel liquéfié (GNL) sur 10 ans. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.

"Ce volume couvrira l'approvisionnement à Marseille-Fos des futurs porte-conteneurs de 15.000 EVP de CMA CGM, qui seront opérés entre l'Asie et la Méditerranée, dont la livraison est prévue à partir de 2021", a indiqué Total dans un communiqué. L'EVP est une unité de mesure utilisée pour exprimer le volume standard d'un conteneur 20 pieds, ainsi 15.000 EVP représentent environ 15.000 conteneurs, a expliqué Total. Le contrat sera opéré par la division Total Marine Fuels Global Solutions (TMFGS).

Dans le cadre de cet accord, "Total apportera une solution adaptée à l'avitaillement de ces porte-conteneurs, avec la mise en place d'un navire avitailleur au port de Marseille-Fos et d'un dispositif complémentaire à Singapour", a indiqué le fournisseur d'énergie.

Dans un communiqué séparé, Total a également annoncé mercredi que sa division de commercialisation au niveau mondial des carburants marins TMFGS et le groupe japonais de transport maritime Mitsui O.S.K. Lines (MOL) avaient signé un contrat d'affrètement long terme pour un deuxième navire avitailleur en gaz naturel liquéfié (GNL), qui sera livré en 2021.

Ce navire, doté d'une capacité de 18.600 m3 et long d'environ 135 mètres, sera construit en Chine par Hudong-Zhonghua Shipbuilding puis positionné dans la région de Marseille-Fos, a précisé Total. Il sera équipé de cuves à membrane Mark III fournies par le fabricant de membranes cryogéniques GTT. Coexploité sous pavillon français par MOL et la société marseillaise Gazocean, le navire avitailleur sera également propulsé au GNL et doté d'un système de reliquéfaction des gaz d'évaporation.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

