Total : signe un accord pour un permis d'exploration à Oman

08/04/2019 | 17:59

Total et le Ministère du Pétrole et du Gaz du Sultanat d'Oman ont signé un protocole d'accord pour l'attribution d'un permis d'exploration sur le bloc 12 au potentiel gazier significatif.



Les deux parties finaliseront dans les prochains mois, sur une base exclusive, l'accord définitif octroyant à Total une participation de 100% et le rôle d'opérateur dans le bloc d'exploration 12, situé dans la région centrale d'Oman.



' Après l'accord conclu concernant le projet de gaz intégré du Greater Barik, cette entrée sur le bloc 12 représente une nouvelle opportunité d'exploration pour mettre au jour de nouvelles ressources en gaz et contribuer à la croissance des revenus et à la création d'emplois dans le pays, ' a déclaré Patrick Pouyanné, Président- directeur général de Total.



