Total : signe un partenariat stratégique avec IFPEN

09/07/2019 | 11:01

Total et IFP Energies Nouvelles (IFPEN) annonce la signature d'un partenariat stratégique pour accélérer la R&D sur la réduction des émissions de CO2.



L'accord porte sur le captage, le stockage et l'utilisation du CO2 (CCUS) ainsi que sur les technologies de réduction du CO2 dans l'atmosphère. Il porte sur une durée de 5 ans, pour un montant d'environ 40 millions d'euros.



Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total a déclaré: ' Nous voulons allier nos capacités d'innovation pour réduire le coût des technologies CCUS et améliorer leur efficacité, deux conditions indispensables à leur déploiement à grande échelle. Total veut ainsi contribuer à rendre possible la neutralité carbone de la planète et à oeuvrer pour la compétitivité d'une filière industrielle de CCUS.'



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.