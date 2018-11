Total : signe un protocole d'accord avec l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée sur les termes clés du projet Papua LNG et...

Port Moresby - Total et ses partenaires, ExxonMobil et Oil Search, ont signé un protocole d'accord avec l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée définissant les termes clés de l'accord gaz pour le projet Papua LNG.

Le protocole d'accord a été signé lors de la Conférence Economique Asie-Pacifique (APEC) à Port Moresby, en présence de Peter O'Neill, Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et de Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total. L'accord devrait être finalisé d'ici la fin du premier trimestre 2019.

Total, opérateur des gisements à terre de Elk et Antelope, est le principal actionnaire du permis PRL-15 avec une participation de 31,1%, aux côtés d'ExxonMobil (28,3%) et Oil Search (17,7%), après exercice par l'Etat de son droit d'entrée à hauteur de 22,5 %.

Le projet Papua LNG comprendra deux trains de liquéfaction de 2,7 millions de tonnes par an chacun et sera développé en synergie avec les installations existantes du projet PNG LNG. Total et ses partenaires ont convenu de lancer la première phase des études d'ingénierie de ce projet.

« Le protocole d'accord signé par l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les partenaires du projet Papua LNG représente une étape importante dans l'engagement de toutes les parties à l'égard du projet », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Investir dans le GNL est une entreprise de long terme et notre objectif est de rendre le projet aussi compétitif que possible. Total étant le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, nous sommes pleinement attachés au succès du projet Papua LNG, qui bénéficie d'une situation géographique favorable car proche des marchés asiatiques. »

