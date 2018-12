Total : un nouveau centre d'Innovation et de Recherche

18/12/2018 | 12:19

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, a annoncé le projet d'ouverture d'un nouveau centre d'Innovation et de Recherche sur le plateau de Saclay au coeur de l'Ecole Polytechnique.



Dès l'année 2019, la direction de la R&D de Total s'installera à Saclay, avant l'ouverture officielle du nouveau centre à l'horizon 2022.



Le plateau de Saclay va en effet regrouper entre 20 et 25 % de la recherche scientifique française.



' Ce projet viendra également renforcer l'investissement de Total dans ses activités d'Innovation et de Recherche en France. Celles-ci concernent déjà 1 400 chercheurs répartis dans 7 centres, et 1 000 contrats avec des partenaires académiques dans le monde ' indique le groupe.



' Deux axes de travail seront ainsi privilégiés : le digital, en particulier l'intelligence artificielle, et la gestion de l'énergie bas-carbone dans une perspective de développement durable et responsable ' précise la direction.



